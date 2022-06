(Di mercoledì 22 giugno 2022) Prima une poi, a distanza di 24 ore, un. Diventano un caso gli organi trovati da alcuni bagnanti sul litorale di, vicino a una scogliera di Foce Verde. Entrambi sono stati individuati nello stesso punto. In entrambi i casi sono intervenute le Guardie costiere di Rio Martino che hanno prelevato i resti. Il sostituto procuratore, Daria Monsurrò, ha aperto un fascicolo sulla vicenda e ha deciso di far analizzare i due organi a un medico legale perla. Il sospetto degli investigatori è che possano appartenere a uno o più esseri umani. Nelle prossime ore, le Guardie costiere, agli ordini del comandante Samuele Sasso, controlleranno la zona per verificare la presenza di altri resti. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Pubblicità

infoitinterno : Latina, Fegato e rene in mare a Latina, parla la ragazza che li ha ritrovati - SusannaMarce : Ritrovati due organi, u fegato e un rene nelle acque di latina Ho paura che qualche pentito degli anni 80 aveva ragione. - ilgiornale : Una ragazza ha trovato un fegato che galleggiava in mare e ha allertato la Guardia Costiera. Oggi è spuntato anche… - danywolfy : Pensando a ieri sera che sono andato a ballare con lui e ad un certo punto è partita della musica latina e ci siamo… -

Il Fatto Quotidiano

Un bagnante li ha visti galleggiare e ha allertato le autorità. Non è la prima volta che resti del genere vengonoa Foce ...Due ragazzi di 20 anni, di Terracina e Fondi, sono stati arrestati dalla polizia di. L'accusa e' di fabbricare e detenere materiale esplosivo, aver minacciato le forze dell'...statidei ... Latina, ritrovati in mare un fegato e un rene. “Analisi in corso per stabilirne la natura” Altro ritrovamente macabro sul Lido di Latina: dopo il fegato galleggiante in acqua, è stato rinvenuto un rene e resti di carne sul litorale laziale.La Capitaneria di Porto è intervenuta a Foce Verde, località sulla litoranea di Latina, dopo che un bagnante ha visto galleggiare in acqua, il 21 giugno, un fegato e il giorno dopo, il 22, è stato ...