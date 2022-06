La promessa di Lotito | “Costruireremo una grande Lazio”

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Si è tenuta nella giornata di oggi, presso il Museo dei Granatieri in Piazza Santa Croce in Gerusalemme la mostra "Uniformi & Casacche" organizzata dall'Esercito Italiano e dalMuseum. Oltre all'assessore allo sport e al turismo di Roma, Alessandro Onorato, presente anche il presidente. “Come presidente dellaera mio dovere esser presente - ha dichiarato a margine dell'evento di presentazione - Larappresenta tanti anni di passione di tutti i propri tifosi. Dal 1900, la prima squadra della Capitale. Abbiamo dato un tributo di sangue nelle varie situazioni belliche. La mia presenza un atto dovuto, oltre che un piacere e un orgoglio di poter rappresentare questi colori anche all'interno di un sistema militare che è stato un vanto della nazionale e per il quale, come dicevo, hanno dato un ...

Lazio,va in all - in su Carnesecchi: offerti 12 milioni più bonus all'Atalanta Si tratta ... Quest'ultimo lo ha chiesto a tutti i costi e la società vuole rispettare lafatta al tecnico.... Emerson Palmier, Allan e Loftus - Cheek: Sarri ha la testa in Premier League Allora, che faràIl presidente giura di non voler scendere sotto i 70 milioni, ma ha fatto unaa ... Lotito e l’obiettivo scudetto: “Confermo tutto. Altrimenti Sarri…” Oltre all'assessore allo sport e al turismo di Roma, Alessandro Onorato, presente anche il presidente Lotito. “Come presidente della Lazio era mio dovere esser presente - ha dichiarato a margine ...Lotito va in all-in su Carnesecchi: offerti 12 milioni più bonus all’Atalanta Si tratta ovviamente di Carnesecchi, un vero e proprio pupillo per il Comandante. Quest’ultimo lo ha chiesto a tutti i ...