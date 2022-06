Isola 16, Marco Cucolo svela cosa è successo davvero la prima notte in albergo con Lory Del Santo (Di mercoledì 22 giugno 2022) Marco Cucolo è stato uno dei protagonisti dell’Isola 16, il reality condotto da Ilary Blasi che sta per volgere al termine. Il naufrago ha dovuto abbandonare il gioco per problemi di salute qualche settimana fa e a distanza di un pò di tempo, nel corso di un’intervista rilasciata a Fanpage.it, ha spiegato quali sono le sue condizioni di salute attuali e quale sarà il suo decorso: La mia esperienza è stata pregiudicata da calcoli alla cistifellea. Sicuramente cambierà anche il mio futuro. Mi aspettano molte privazioni. Dovrò fare attenzione, limitarmi nel cibo ed evitare alcuni alimenti. Non potrò tornare com’ero prima. Psicologicamente non è facile. E ancora: La diagnosi che mi hanno fatto è che avessi questo problema già da prima. Mangiando tanto e male, il mio stomaco lavorava in continuazione. ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 22 giugno 2022)è stato uno dei protagonisti dell’16, il reality condotto da Ilary Blasi che sta per volgere al termine. Il naufrago ha dovuto abbandonare il gioco per problemi di salute qualche settimana fa e a distanza di un pò di tempo, nel corso di un’intervista rilasciata a Fanpage.it, ha spiegato quali sono le sue condizioni di salute attuali e quale sarà il suo decorso: La mia esperienza è stata pregiudicata da calcoli alla cistifellea. Sicuramente cambierà anche il mio futuro. Mi aspettano molte privazioni. Dovrò fare attenzione, limitarmi nel cibo ed evitare alcuni alimenti. Non potrò tornare com’ero. Psicologicamente non è facile. E ancora: La diagnosi che mi hanno fatto è che avessi questo problema già da. Mangiando tanto e male, il mio stomaco lavorava in continuazione. ...

Pubblicità

IsaeChia : #Isola 16, Marco Cuculo svela cosa è successo davvero la prima notte in albergo con Lory Del Santo L’ex naufrago… - StraNotizie : Marco Cucolo svela quanti kg ha perso, poi critica L’Isola e Vladimir Luxuria - Clara_1309_ : @OssiaRosa @NicoSavi @vladiluxuria Lory e Marco ci regalano dei bellissimi meme. Rimane soltanto una puntata dell’i… - bayenr : La povera Lory, dopo essersi manifestata come la più falsa e ruffiana dell'isola, dopo aver trattato Marco come un… - infoitcultura : Marco Cucolo: 'All'Isola ho perso 23 chili'. Ecco quanto pesa ora -