Capotreno Trenord preso a colpi di catene I sindacati | ' Sciopero di 2 ore giovedì 23'

monikindaaaa : Capotreno aggredito con le catene, Trenord sciopera 'Servono i militari a bordo' - _nw15_ : Capotreno aggredito da quattro persone con le catene: frattura scomposta. Sciopero in Trenord - incoeu : #MiniTG: ?? In quater pichen un capotreno a Belgios, i dipendent Trenord ciamen la greva - GianniVezzani1 : RT @ImolaOggi: Capotreno aggredito a colpi di catene, sciopero del personale Trenord - maelmale : -

Sono circa le 18 di martedì 21 giugno quando, alla stazione di Belgioioso (Pavia), sul treno regionale10780, unviene accerchiato e aggredito da quattro persone, armate di catena, non appena si aprono le porte della carrozza. Il motivo Apparentemente futile scaturito da un alterco. ...Undiè stato aggredito nel pomeriggio di martedì 21 giugno, intorno alle sei. E' successo alla stazione di Belgioioso, in provincia di Pavia, a bordo del treno 10780 Pavia - Codogno. I ...Sono circa le 18 di martedì 21 giugno quando, alla stazione di Belgioioso (Pavia), sul treno regionale Trenord 10780, un capotreno viene accerchiato e aggredito da quattro persone, armate di catena, ...Sindacati proclamano sciopero: «Questo gravissimo atto si aggiunge ad altri tre gravi episodi di aggressione successivi, in ordine temporale, ai noti fatti di Peschiera del Garda» ...