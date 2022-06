(Di mercoledì 22 giugno 2022) Domenica si torna a votare per i ballottaggi. Azione al primo turno ha avuto un vero e proprio exploit in nome del terzo polo: ma come si spiega, onorevole, che ora a Frosinone sosterrete il...

Pubblicità

ilmessaggeroit : #controcampo, il direttore Massimo Martinelli intervista #carlo calenda -

ilmessaggero.it

Io ho detto all'assessore alla Sanità D'Amato, che ha fatto un buon lavoro con le vaccinazioni, che noi siamo pronti a sostenerlo facendo un ticket con un esponente della listasindaco. Se ...Il futuro del centro , ma anche la crisi dei 5Stelle e i ballottaggi di domenica prossima. Carlo, leader di Azione, risponde aalle domande del direttore del Messaggero , Massimo Martinelli , che con Barbara Jerkov lo intervista sui temi - chiave dell'agenda politica. Calenda a Controcampo: «Pronti a fare il partito per Draghi premier» Domenica si torna a votare per i ballottaggi. Azione al primo turno ha avuto un vero e proprio exploit in nome del terzo polo: ma come si spiega, onorevole Calenda, che ora a Frosinone sosterrete il..Matteo Renzi deve esternare un'intuizione inattesa, una dirompente iniziativa, uno sconvolgimento nel mondo politico. Non sarebbe una novità per il personaggio. Semmai è una novità il livello cui egli ...