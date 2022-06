Anziane truffate con il sistema del finto corriere | hanno perso 50mila euro tra contanti e oro

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Donne e uomini anziani sempre più spesso sono vittime di truffatori e malfattori. Fanno clamore due casi in Campania, dove sono state colpite due donne chesubito furti - trae oro - ...

... emessa dal gip di Torre Annunziata su richiesta della Procura, nei confronti di un 30enne, originario di Napoli, accusato di truffa aggravata ai danni di due persone. La grande beffa del ...Entrambe le vittime sono statecon lo stesso metodo : l'uomo si è presentato alla porta delle due donnefingendo di essere mandato da un parente. La prima vittima è caduta nel ... Truffa agli anziani, il racconto di nonna Iolanda: "Mi facevano parlare a due telefoni, mi hanno portato via … Donne e uomini anziani sempre più spesso sono vittime di truffatori e malfattori. Fanno clamore due casi in Campania, dove sono state colpite due donne che hanno subito furti - ...Le vittime sono entrambe di Sorrento. L'uomo, un 30enne di Napoli, ha finto di dover riscuotere dei soldi da parte di un parente, per poi scappare con soldi e gioielli ...