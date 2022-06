Amber Heard ha deciso di scrivere un libro sulla sua relazione con Johnny Depp (Di mercoledì 22 giugno 2022) Amber Heard, secondo quanto riferito da Ok Magazine, avrebbe firmato un contratto con una casa editrice che le permetterà di pagare i 10 milioni di dollari che deve a Johnny Depp. Amber Heard, dopo aver perso il processo per diffamazione contro il suo ex partner Johnny Depp, ha deciso di scrivere un libro: secondo quanto riportato da Ok Magazine, l'attrice ha firmato un contratto per quello che è stato descritto come un "libro rivelatore", attraverso il quale racconterà la sua versione dei fatti a proposito della famigerata relazione con l'attore, nata nel 2012 sul set di The Rum Diary - Cronache di una passione. La Heard avrebbe già firmato il ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 22 giugno 2022), secondo quanto riferito da Ok Magazine, avrebbe firmato un contratto con una casa editrice che le permetterà di pagare i 10 milioni di dollari che deve a, dopo aver perso il processo per diffamazione contro il suo ex partner, hadiun: secondo quanto riportato da Ok Magazine, l'attrice ha firmato un contratto per quello che è stato descritto come un "rivelatore", attraverso il quale racconterà la sua versione dei fatti a proposito della famigeratacon l'attore, nata nel 2012 sul set di The Rum Diary - Cronache di una passione. Laavrebbe già firmato il ...

