Serie A, BeIn si rifà avanti per i diritti tv in Medioriente (Di martedì 21 giugno 2022) Per i diritti tv della Serie A in Medioriente, si sarebbe rifatta avanti BeIn. Lo scrive Milano Finanza. L’offerta è simile a quella avanzata da Abu Dhabi, ma con contenuti diversi. “Come noto, Abu Dhab ha messo sul piatto 140 milioni per trasmettere la Serie A nella regione per un periodo di cinque anni (riducibile a tre con il pagamento di una penale di 5 milioni) e ha ventilato la disponibilità a ospitare quattro edizioni della Supercoppa per 22 milioni annui”. “Nelle ultime ore, però, sul tavolo del presidente della Lega, Lorenzo Casini, sarebbe arrivata un’altra proposta. A sorpresa, stando a quanto appreso da questo giornale, proprio BeIn si è rifatta avanti per la Serie A, con un’offerta simile per importo ma diversa nei ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 21 giugno 2022) Per itv dellaA in, si sarebbe rifatta. Lo scrive Milano Finanza. L’offerta è simile a quella avanzata da Abu Dhabi, ma con contenuti diversi. “Come noto, Abu Dhab ha messo sul piatto 140 milioni per trasmettere laA nella regione per un periodo di cinque anni (riducibile a tre con il pagamento di una penale di 5 milioni) e ha ventilato la disponibilità a ospitare quattro edizioni della Supercoppa per 22 milioni annui”. “Nelle ultime ore, però, sul tavolo del presidente della Lega, Lorenzo Casini, sarebbe arrivata un’altra proposta. A sorpresa, stando a quanto appreso da questo giornale, propriosi è rifattaper laA, con un’offerta simile per importo ma diversa nei ...

Pubblicità

napolista : Serie A, BeIn si rifà avanti per i diritti tv in Medioriente Lo scrive Milano Finanza. Si tratta di un’offerta sim… - fradettofanpage : RT @CalcioFinanza: Serie A, nuova offerta da BeIN per i diritti tv nell’area Mena - ansacalciosport : Serie A: c'è offerta BeIN per diritti tv in area Mena. Lega, i club approfondiranno la proposta entro il 30 giugno… - Soudjassim26 : RT @CalcioFinanza: Serie A, nuova offerta da BeIN per i diritti tv nell’area Mena - sportli26181512 : Serie A: c'è offerta BeIN per diritti tv in area Mena: (ANSA) - MILANO, 20 GIU - Alla luce della nuova offerta da p… -