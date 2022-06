Partito ‘Insieme’ c’è già: “Di Maio non usi nome” (Di martedì 21 giugno 2022) (Adnkronos) – “Smentiamo che ci siano relazioni tra il nostro Partito ‘Insieme’ (che ha tenuto il suo primo congresso politico lo scorso 4 luglio dopo il lancio del Manifesto di Stefano Zamagni, pubblicato da Politica Insieme il 31 ottobre 2019 e l’Assemblea costituente del Partito nell’ottobre 2020) con questo annuncio di Luigi Di Maio che chiama Insieme per il futuro questo suo nuovo gruppo parlamentare creando una oggettiva confusione. Pertanto diffidiamo l’onorevole Di Maio ad utilizzare il nome Insieme per la sua nuova avventura politica. Ricordiamo che il Partito Insieme è già stato presente alle recenti elezioni amministrative e che ha già numerosi eletti in vari consigli comunali in Italia. Non c’è dubbio alcuno che si tratta di un tentativo di scippo di un ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 21 giugno 2022) (Adnkronos) – “Smentiamo che ci siano relazioni tra il nostro(che ha tenuto il suo primo congresso politico lo scorso 4 luglio dopo il lancio del Manifesto di Stefano Zamagni, pubblicato da Politica Insieme il 31 ottobre 2019 e l’Assemblea costituente delnell’ottobre 2020) con questo annuncio di Luigi Diche chiama Insieme per il futuro questo suo nuovo gruppo parlamentare creando una oggettiva confusione. Pertanto diffidiamo l’onorevole Diad utilizzare ilInsieme per la sua nuova avventura politica. Ricordiamo che ilInsieme è già stato presente alle recenti elezioni amministrative e che ha già numerosi eletti in vari consigli comunali in Italia. Non c’è dubbio alcuno che si tratta di un tentativo di scippo di un ...

Pubblicità

Giorgiolaporta : Giggino #DiMaio fonda un partito? Ecco il nuovissimo #spot di Insieme per il Futuro!! W la coerenza! ?? #21giugno - La7tv : #tagada #ultimora La lista dei parlamentari che aderiranno alla nuova formazione di Luigi Di Maio 'Insieme per il F… - reportrai3 : Alle comunali a Palermo il coordinatore del partito di Renzi Custumati e Chinnici, ex capogruppo comunale di Italia… - ibis787 : RT @doluccia16: Di Maiolo farà un nuovo partito 'Insieme per il futuro'. Insieme a chi? ?????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????? - Efisio31251859 : RT @valy_s: Il Partito di #DiMaio: 15 senatori e 30 deputati. Nome: INSIEME PER IL FUTURO (originale!) L’ex capo di #M5S, se ciò avverrà, d… -