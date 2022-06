Parigi tra le due guerre, che fu culla europea degli intellettuali di “destra” (Di martedì 21 giugno 2022) Per un cittadino europeo nato prima dell’ultimo quarto del Novecento credo sia stato impossibile scansare gli umori i libri i personaggi chiave della Parigi tra le due guerre. Bastava mettere la testa fuori dal nido di provincia comune a tanti di noi, e immancabilmente ci imbattevamo in qualcuno dei talenti che sostavano nei caffè del quartiere Latino o che frequentavano le redazioni di giornali e di case editrici prestigiose in Europa. Ce n’erano di che appagare tutti i gusti e tutti gli orientamenti ideali. A un tempo in cui la lettura di un libro ti cambiava la vita, prima o poi ti arrivava fra le mani un libro di André Breton oppure di Pierre Drieu La Rochelle, o magari di André Malraux se non del più furente di tutti, Louis-Ferdinand Céline. Ad Antonio Gnoli che lo stava intervistando per il supplemento di Repubblica, quel Sandro Luporini oggi ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 21 giugno 2022) Per un cittadino europeo nato prima dell’ultimo quarto del Novecento credo sia stato impossibile scansare gli umori i libri i personaggi chiave dellatra le due. Bastava mettere la testa fuori dal nido di provincia comune a tanti di noi, e immancabilmente ci imbattevamo in qualcuno dei talenti che sostavano nei caffè del quartiere Latino o che frequentavano le redazioni di giornali e di case editrici prestigiose in Europa. Ce n’erano di che appagare tutti i gusti e tutti gli orientamenti ideali. A un tempo in cui la lettura di un libro ti cambiava la vita, prima o poi ti arrivava fra le mani un libro di André Breton oppure di Pierre Drieu La Rochelle, o magari di André Malraux se non del più furente di tutti, Louis-Ferdinand Céline. Ad Antonio Gnoli che lo stava intervistando per il supplemento di Repubblica, quel Sandro Luporini oggi ...

