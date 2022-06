Ok del Senato alla risoluzione sull’Ucraina, compromesso in extremis nella maggioranza (Di martedì 21 giugno 2022) Ok del Senato alla risoluzione sull’Ucraina. Doveva essere una formalità e, invece, trovare la quadra sul testo della maggioranza è stata un complicato percorso a ostacoli. In un continuo rincorrersi di riunioni, vertici e crisi di nervi, alla fine l’accordo tra le forze che supportano il governo di Mario Draghi è arrivato. Un’intesa arrivata in extremis, ossia quando erano già in corso gli interventi dopo le parole del premier, che ha permesso al Senato di salvare la faccia, presentando un testo condiviso (approvato con 219 Sì e 20 no) anziché risoluzioni differenziate. Accordo sulla risoluzione La svolta è arrivata nel tardo pomeriggio quando è iniziato a circolare il testo del documento. E l’attenzione di tutti, per capire chi è ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 21 giugno 2022) Ok del. Doveva essere una formalità e, invece, trovare la quadra sul testo dellaè stata un complicato percorso a ostacoli. In un continuo rincorrersi di riunioni, vertici e crisi di nervi,fine l’accordo tra le forze che supportano il governo di Mario Draghi è arrivato. Un’intesa arrivata in, ossia quando erano già in corso gli interventi dopo le parole del premier, che ha permesso aldi salvare la faccia, presentando un testo condiviso (approvato con 219 Sì e 20 no) anziché risoluzioni differenziate. Accordo sullaLa svolta è arrivata nel tardo pomeriggio quando è iniziato a circolare il testo del documento. E l’attenzione di tutti, per capire chi è ...

