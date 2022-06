**M5S: no comment Grillo su Di Maio, 'non sono abbonato, non rispondo'** (Di martedì 21 giugno 2022) Roma, 21 giu. (Adnkronos) - di Beppe Grillo sull'addio di Luigi Di Maio, che dovrebbe essere ufficializzato nelle prossime ore. Il garante del M5S dribbla la domanda dell'Adnkronos ricorrendo alla consueta ironia: "Ah, attenda un attimo...Paaarviiiiin - si appella alla moglie - siamo abbonati? Mi spiace, non siamo abbonati, non posso risponderle", dice riagganciando il telefono. Leggi su iltempo (Di martedì 21 giugno 2022) Roma, 21 giu. (Adnkronos) - di Beppesull'addio di Luigi Di, che dovrebbe essere ufficializzato nelle prossime ore. Il garante del M5S dribbla la domanda dell'Adnkronos ricorrendo alla consueta ironia: "Ah, attenda un attimo...Paaarviiiiin - si appella alla moglie - siamo abbonati? Mi spiace, non siamo abbonati, non posso risponderle", dice riagganciando il telefono.

