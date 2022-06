LIVE – Sonego-Duckworth 4-6, 0-0 primo turno Atp Eastbourne 2022: RISULTATO in DIRETTA (Di martedì 21 giugno 2022) Il LIVE e la DIRETTA testuale di Sonego-Duckworth, sfida valevole per il primo turno del torneo Atp 250 di Eastbourne 2022. I due si incontrano a quasi un anno di distanza da quel terzo turno a Wimbledon vinto in tre set dal piemontese. Quest’ultimo deve confermare le ultime buone prestazioni sull’erba. A Stoccarda è arrivato ai quarti, battuto solo al terzo dal futuro campione Berrettini. Al Queen’s si è fermato all’esordio ma dopo una lunghissima maratona contro l’americano Kudla, uno dei maggiori esperti della superficie presenti sul circuito. Adesso il confronto contro il qualificato australiano, già rodato dopo due buoni successi nel tabellone cadetto. Lorenzo dovrà stare particolarmente attento alla varietà del suo avversario, ... Leggi su sportface (Di martedì 21 giugno 2022) Ile latestuale di, sfida valevole per ildel torneo Atp 250 di. I due si incontrano a quasi un anno di distanza da quel terzoa Wimbledon vinto in tre set dal piemontese. Quest’ultimo deve confermare le ultime buone prestazioni sull’erba. A Stoccarda è arrivato ai quarti, battuto solo al terzo dal futuro campione Berrettini. Al Queen’s si è fermato all’esordio ma dopo una lunghissima maratona contro l’americano Kudla, uno dei maggiori esperti della superficie presenti sul circuito. Adesso il confronto contro il qualificato australiano, già rodato dopo due buoni successi nel tabellone cadetto. Lorenzo dovrà stare particolarmente attento alla varietà del suo avversario, ...

Pubblicità

infoitsport : LIVE - Sonego-Duckworth, primo turno Atp Eastbourne 2022: RISULTATO in DIRETTA - livetennisit : ATP 500 Halle e Queen’s: I risultati con il dettaglio del Day 2. In campo Berrettini e Sonego (LIVE) - zazoomblog : Berrettini (live in tv alle 16) e Sonego debuttano al Queen’s - #Berrettini #(live #Sonego #debuttano - zazoomblog : Berrettini (live in tv alle 16) e Sonego debuttano al Queen’s - #Berrettini #(live #Sonego #debuttano - ATPtennis2002 : RT @FiorinoLuca: Classifica Race Live degli italiani ???? 1. Jannik Sinner N°12 2. Matteo Berrettini N°21 3. Lorenzo Musetti N°37 4. Lorenzo… -