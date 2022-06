In Europa prende piede l’idea del “price cap” sul gas. La Germania è meno riluttante (Di martedì 21 giugno 2022) Bruxelles. La Grecia ieri è diventata l’ultimo stato membro dell’Unione europea a vedersi tagliare o ridurre le forniture di gas dalla Russia nel contesto della guerra contro l’Ucraina. In... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di martedì 21 giugno 2022) Bruxelles. La Grecia ieri è diventata l’ultimo stato membro dell’Unione europea a vedersi tagliare o ridurre le forniture di gas dalla Russia nel contesto della guerra contro l’Ucraina. In... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Pubblicità

MaurizioBastas1 : RT @simisimi1972: #Travaglio su #Draghi : a che titolo quello prende posizione sull’Ucraina in Europa. Quello riferito al PdC. Già così bas… - Giambat09149018 : RT @AdmiralReloade1: Come fa Draghi a pretendere l'Ucraina in Europa è una caxxata pazzesca, dimentica che per entrare in europa bisogna so… - giorgio757 : RT @AdmiralReloade1: Come fa Draghi a pretendere l'Ucraina in Europa è una caxxata pazzesca, dimentica che per entrare in europa bisogna so… - AleksanderGC : RT @simisimi1972: #Travaglio su #Draghi : a che titolo quello prende posizione sull’Ucraina in Europa. Quello riferito al PdC. Già così bas… - AlfredoArtusi : RT @simisimi1972: #Travaglio su #Draghi : a che titolo quello prende posizione sull’Ucraina in Europa. Quello riferito al PdC. Già così bas… -