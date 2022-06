F1, Red Bull: frase razzista su Twitch, sospeso il collaudatore Juri Vips (Di martedì 21 giugno 2022) La Red Bull ha annunciato di aver sospeso con effetto immediato il pilota Juri Vips, reo di aver pronunciato un commento razzista nel corso di un’apparizione su Twitch. “La Red Bull Racing ha sospeso il pilota junior Juri Vips da tutti i compiti del team con effetto immediato, in attesa di un’indagine completa sull’incidente”, ha spiegato il team di F1 in una nota. Una situazione da cui la Scuderia ha preso le distanze, ricordando che, come organizzazione, vengono condannati “gli abusi di qualsiasi tipo” tramite “una politica di tolleranza zero per il linguaggio o il comportamento razzista”. All’interno della Scuderia austriaca, Vips svolgeva il ruolo di ... Leggi su sportface (Di martedì 21 giugno 2022) La Redha annunciato di avercon effetto immediato il pilota, reo di aver pronunciato un commentonel corso di un’apparizione su. “La RedRacing hail pilota juniorda tutti i compiti del team con effetto immediato, in attesa di un’indagine completa sull’incidente”, ha spiegato il team di F1 in una nota. Una situazione da cui la Scuderia ha preso le distanze, ricordando che, come organizzazione, vengono condannati “gli abusi di qualsiasi tipo” tramite “una politica di tolleranza zero per il linguaggio o il comportamento”. All’interno della Scuderia austriaca,svolgeva il ruolo di ...

