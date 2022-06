Dotto: “Deulofeu? Secondo me non andrà al Napoli” (Di martedì 21 giugno 2022) Il giornalista si dice dubbioso sull’arrivo a Napoli di Gerard Deulofeu Giancarlo Dotto, giornalista, ha parlato del mercato azzurro ai microfoni di Radio Marte nel … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 21 giugno 2022) Il giornalista si dice dubbioso sull’arrivo adi GerardGiancarlo, giornalista, ha parlato del mercato azzurro ai microfoni di Radio Marte nel … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Pubblicità

NapoliStat : RT @tuttonapoli: Dotto si sbilancia: “Secondo me Deulofeu non arriverà a Napoli” - tuttonapoli : Dotto si sbilancia: “Secondo me Deulofeu non arriverà a Napoli” - Freddo1972 : @napolista E secondo Dotto il Napoli sta comprando Deulofeu per fare un dispetto a Spalletti? Ma avranno parlato e… -