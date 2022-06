Disordini in carcere, “+152% rispetto alla capienza, Cartabia venga a Bergamo per rendersi conto” (Di martedì 21 giugno 2022) Bergamo. Dopo l’aggressione di un agente di Polizia penitenziaria da parte di un detenuto, alzano la voce i politici bergamaschi. L’episodio, reso noto dalla Fns Cisl, è avvenuto nella serata di domenica (19 giugno). Gli agenti sono stati chiamati a far fronte a “una serie di Disordini in almeno due sezioni dell’Istituto che hanno causato – ha riportato il sindacato – anche la ferita per un taglio da lametta ad un agente di Polizia Penitenziaria, ricorso alle cure dei sanitari del pronto soccorso”. Il deputato bergamasco di Forza Italia Gregorio Fontana, che lunedì ha preso parte alla presentazione della Relazione annuale del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale, con il Capo dello Stato Sergio Mattarella, spiega che “la relazione del Garante ha evidenziato che il sistema penitenziario ... Leggi su bergamonews (Di martedì 21 giugno 2022). Dopo l’aggressione di un agente di Polizia penitenziaria da parte di un detenuto, alzano la voce i politici bergamaschi. L’episodio, reso noto dFns Cisl, è avvenuto nella serata di domenica (19 giugno). Gli agenti sono stati chiamati a far fronte a “una serie diin almeno due sezioni dell’Istituto che hanno causato – ha riportato il sindacato – anche la ferita per un taglio da lametta ad un agente di Polizia Penitenziaria, ricorso alle cure dei sanitari del pronto soccorso”. Il deputato bergamasco di Forza Italia Gregorio Fontana, che lunedì ha preso partepresentazione della Relazione annuale del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale, con il Capo dello Stato Sergio Mattarella, spiega che “la relazione del Garante ha evidenziato che il sistema penitenziario ...

