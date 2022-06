Di Maio: “Lascio il Movimento 5 Stelle, è una scelta sofferta” (Di martedì 21 giugno 2022) ROMA – “Quella di oggi è una scelta sofferta che mai avrei immaginato di dover fare: oggi io e tanti altri colleghi lasciamo il Movimento 5 Stelle, quella che da domani non sarà la più grande forza politica in Parlamento”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in una dichiarazione alla stampa. Per l’ex capo politico dei pentastellati, “continuare a mettere in difficoltà il governo solo per provare a recuperare qualche punto percentuale senza neanche riuscirci, picconare la stabilità del governo per una crisi di consenso è da irresponsabili. In un momento così delicato, la guerra non è uno show mediatico è maledettamente vera”, ha aggiunto. E ancora: “In questi mesi la prima forza politica in Parlamento aveva il dovere di evitare ambiguità, abbiamo fatto un’operazione verità raccontando ... Leggi su lopinionista (Di martedì 21 giugno 2022) ROMA – “Quella di oggi è unache mai avrei immaginato di dover fare: oggi io e tanti altri colleghi lasciamo il, quella che da domani non sarà la più grande forza politica in Parlamento”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di, in una dichiarazione alla stampa. Per l’ex capo politico dei pentastellati, “continuare a mettere in difficoltà il governo solo per provare a recuperare qualche punto percentuale senza neanche riuscirci, picconare la stabilità del governo per una crisi di consenso è da irresponsabili. In un momento così delicato, la guerra non è uno show mediatico è maledettamente vera”, ha aggiunto. E ancora: “In questi mesi la prima forza politica in Parlamento aveva il dovere di evitare ambiguità, abbiamo fatto un’operazione verità raccontando ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Di Maio: 'Lascio il M5s. La mia una scelta sofferta' #ANSA - MediasetTgcom24 : Di Maio: 'Lascio il M5s, scelta sofferta che mai avrei pensato di fare' #LuigiDiMaio #DiMaio #M5s - infoitinterno : Luigi Di Maio, 'perché lascio il M5s'. Polemico con Conte: 'Non c'è neanche riuscito' - infoitinterno : Di Maio: 'Lascio il Movimento 5 Stelle. Da domani non sarà più la prima forza in Parlamento' - Il Sole 24 ORE - infoitinterno : Di Maio-M5S, è addio: «Lascio il Movimento, una scelta sofferta. Alcuni dirigenti hanno rischiato di indebolir -