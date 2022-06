Concorso scuola, da Serianni a Cacciari tutti contro il governo: “Procedure piene di errori e offensive del merito” (Di martedì 21 giugno 2022) contro il Concorso scuola e i quesiti errati scendono in campo gli intellettuali italiani. Decine di studiosi e accademici, da Luciano Canfora a Luca Serianni passando da Massimo Cacciari a Moni Ovadia, chiedono al Ministero dell'Istruzione di intervenire. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 21 giugno 2022)ile i quesiti errati scendono in campo gli intellettuali italiani. Decine di studiosi e accademici, da Luciano Canfora a Lucapassando da Massimoa Moni Ovadia, chiedono al Ministero dell'Istruzione di intervenire. L'articolo .

Pubblicità

orizzontescuola : Concorso scuola, da Serianni a Cacciari tutti contro il governo: “Procedure piene di errori e offensive del merito” - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Scuola, errori blu nelle domande del concorso per diventare prof. Gli intellettuali scrivono al governo: 'Rimediate al past… - repubblica : Scuola, errori blu nelle domande del concorso per diventare prof. Gli intellettuali scrivono al governo: 'Rimediate… - WincklerG : RT @RiccardoStracu1: Il ministero della Pubblica istruzione - il quale non riesce ad assicurare che un concorso, iniziato a marzo, termini… - aetnanet : Primo premio e menzione speciale per il Convitto Cutelli al Concorso di poesia Piakos: alunni e prof entusiasti -