Calciomercato Cagliari, affare a sorpresa col Napoli: scambio per il big (Di martedì 21 giugno 2022) Torna a farsi sentire un nome in casa Napoli: l’idea d’intreccio, già avuta a gennaio con il Cagliari, è di nuovo sul tavolo delle trattative. Il Napoli sta lavorando per prepararsi al meglio in vista della prossima stagione. I nomi che vengono accostati al club sono diversi. Ma ora è (ri)spuntato anche un profilo che Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 21 giugno 2022) Torna a farsi sentire un nome in casa: l’idea d’intreccio, già avuta a gennaio con il, è di nuovo sul tavolo delle trattative. Ilsta lavorando per prepararsi al meglio in vista della prossima stagione. I nomi che vengono accostati al club sono diversi. Ma ora è (ri)spuntato anche un profilo che Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicità

DiMarzio : #Monza, prosegue l'asse di #calciomercato con il #Cagliari - DiMarzio : #Cagliari, @KeitaBalde si libera il 30 giugno per una clausola che scatta in caso di retrocessione in #SerieB. Sull… - DiMarzio : Con la retrocessione in B, #Keita si svincolerà dal #Cagliari - serieAnews_com : ?? #Calciomercato, per il #Napoli il nome di #Nandez torna in voga: in cambio il #Cagliari chiede Zanoli - tuttomonza : #Monza-#Cagliari, resta la distanza. I brianzoli giocano la carta #Mazzitelli -

Cagliari, Bellanova vede l'Inter: cifre e dettagli dell'affare Calciomercato Cagliari: Bellanova sarebbe ormai a un passo dall'Inter. I club sarebbero d'accordo su tutto Raoul Bellanova è ormai a un passo dall'Inter. Dopo settimane di voci, indiscrezioni e ... Roma su Celik. Inter, l'accordo con Dybala non c'è. Le trattative ... che nelle ultime ore ha tenuto alcuni importanti appuntamenti con il Cagliari. I giocatori più ... per valutare bene tutte le possibili dinamiche di questo calciomercato. Calciomercato Cagliari: incontro a Milano con gli agenti di Lapadula Centotrentuno.com Calciomercato Torino, doppio colpo dal Cagliari sempre più vicino Ecco perché, il Torino starebbe pensando ad un doppio colpo dal Cagliari, squadra retrocessa nella serie cadetta dopo una stagione da dimenticare. Ecco le ultime dal calciomercato del Torino. Torino, ... Torino, non solo Joao Pedro: Vagnati punta anche Walukiewicz TORINO - Più che le intese da raggiungere con il Cagliari o con l’entourage di Joao Pedro, è il Monza a preoccupare Vagnati e di riflesso Juric nella corsa all’italo-brasiliano. Che il Toro continua a ... : Bellanova sarebbe ormai a un passo dall'Inter. I club sarebbero d'accordo su tutto Raoul Bellanova è ormai a un passo dall'Inter. Dopo settimane di voci, indiscrezioni e ...... che nelle ultime ore ha tenuto alcuni importanti appuntamenti con il. I giocatori più ... per valutare bene tutte le possibili dinamiche di questoEcco perché, il Torino starebbe pensando ad un doppio colpo dal Cagliari, squadra retrocessa nella serie cadetta dopo una stagione da dimenticare. Ecco le ultime dal calciomercato del Torino. Torino, ...TORINO - Più che le intese da raggiungere con il Cagliari o con l’entourage di Joao Pedro, è il Monza a preoccupare Vagnati e di riflesso Juric nella corsa all’italo-brasiliano. Che il Toro continua a ...