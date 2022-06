Pubblicità

SkyTG24 : Ucraina, Ben Stiller incontra Zelensky a Kiev: “Sei il mio eroe”. VIDEO - Adnkronos : #BenStiller a #Kiev da #Zelensky: 'Lei è il mio eroe, ha lasciato una grande carriera da attore per questo. Il modo… - Open_gol : Le immagini dell'incontro a Kiev - FederigoBobini : RT @andr900: I leccaculi putiniani hanno da ridire anche su Ben Stiller che è andato a salutare Zelensky. Tutto il mondo libero sta al fia… - danilosalis32 : Ben Stiller è in visita in #Ucraina. Ha svelato un #gossip a #Zelensky: 'Sarò il prossimo presidente degli #Usa'. '… -

L'attoreha incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Kiev.si e' congratulato con il presidente e ha sottolineato quanto stia facendo per il suo Paese. "Qua sta succedendo ...è volato a Kiev , in Ucraina, nella giornata di ieri, per incontrare il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky in qualità di Ambasciatore di buona volontà dell'UNHCR (l'Alto Commissariato ...La star di Hollywood, Ben Stiller, si è recato in Polonia e Ucraina insieme all'United Nations High Commissioner for Refugees, incontrando sul territorio diverse persone che sono fuggite dal ...L'attore Ben Stiller ha incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Kiev. Stiller si e' congratulato con il presidente e ha sottolineato quanto stia facendo per il suo Paese.