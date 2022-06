Ucraina, «Kiev ha colpito piattaforma gas in Crimea». Zelensky: «Servono armi moderne, Ue ci consideri partner alla pari» (Di lunedì 20 giugno 2022) Le ultime notizie in diretta sulla guerra nell'Ucraina aggredita dalla Russia: oggi 20 giugno l'invasione raggiunge il 117° giorno. Una giornata che si apre con le dichiarazioni... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 20 giugno 2022) Le ultime notizie in diretta sulla guerra nell'aggredita dRussia: oggi 20 giugno l'invasione raggiunge il 117° giorno. Una giornata che si apre con le dichiarazioni...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : UCRAINA | L'ambasciatore russo a Roma, Razov: 'Non tutti in Italia sono d'accordo sull'invio di armi a Kiev' #ANSA - Agenzia_Ansa : UCRAINA | 'La guerra in Ucraina potrebbe durare per anni'. A dirlo è il il segretario generale della Nato, Jens Sto… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Kiev mette online l'elenco dei criminali di guerra russi. Il primo nome è il generale Dvornikov per Mariu… - MarkAJChaplain : Il vescovo di Kiev: non ci sono le condizioni per la visita del Papa. 'una parte della popolazione non ha ben acc… - FR66frzz : La #guerra #Ucraina viene usata da #Washington per coalizzare l’opinione pubblica contro la #Russia e portarla a so… -