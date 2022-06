Si compie il ‘miracolo’ di Campovolo | Barbara ritrova la coppia beneventana

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 20 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNon poteva mancare il lieto fine. Raramente le storie belle peccano nel finale. Quella di, una donna ligure che al concerto ‘Una, nessuna e centomila’ ha incrociato due sanniti senza però riuscire a scambiare con loro recapiti o generalità. I due sanniti hanno un volto e si godono il loro momento di popolarità non voluto. Perchè il loro gesto è naturale, senza voglia di apparire o di guadagnarsi qualche pagina di giornale. Si tratta di Nicola e Antonella, morconesi doc e titolari di uno studio fotografico “Nicanfoto”. “Eravamo al concerto di Reggio Emilia, zona prato gold – racconta la. In attesa che iniziasse il concerto, è stato facile conosceree il suo gruppo di amiche. Il concerto inizia e con esso la condivisione, lo scambio di opinioni sulla musica in genere, sulla personalità di ...