Salernitana-Djuric | prove di disgelo

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 20 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Un giorno è più lontano, l’altro più vicino. Al centro del tira e molla c’è sempre Milan. Il gigante bosniaco, in scadenza di contratto, resta sospeso tra un futuro ancora allae un addio che lo porterebbe a vivere un’a nuova esperienza calcistica. Le offerte non mancano, ma la voglia e la volontà sono quelle di continuare a indossare la maglia granata, la stessa sudata da quattro stagioni. Le ultime novità sono di ieri sera. In occasione della festa per il compleanno del club, il presidente Danilo Iervolino si è sbilanciato, parlando del destino di. “Sono un fautore della sua conferma perché è un ottimo giocatore e un uomo straordinario, importante per questa città“, ha dichiarato il numero uno della, “è sempre pronto per tutte le idee che ...