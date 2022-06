Pisa | tumore alla prostata | nuova tecnica trattamento Rezum sperimentata dall’Aoup

(Di lunedì 20 giugno 2022) L'Unita' operativa di Urologia 1 universitaria diretta dal professor Riccardo Bartoletti, prima struttura pubblica in Toscana a praticarla L'articolo proviene da Firenze Post.

- Il professore Ugo Boggi , direttore dell'Unità operativa di Chirurgia generale e dei ...del tavolo tecnico istituito dal Ministero della Salute per le problematiche relative aldel ......- il nostro più grande grazie va a tutti coloro che rendono possibile questo evento, che ci permette di aiutare l' associazione Agbalt che cura e assiste i bambini affetti da leucemia e. ... Tumore al pancreas, la cura del futuro si cerca a Pisa Pisa, 20 giugno 2022 - Una metodica innovativa per il trattamento dell’iperplasia prostatica benigna, la patologia tipica dell’invecchiamento ma che sempre più spesso coinvolge soggetti dai 50 anni in ...Investigator Grant dell'AIRC assegnato a Elena Levantini, primo ricercatore dell'Istituto di tecnologie biomediche (Itb) del Cnr.