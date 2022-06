Nuoto, Simona Quadarella: “Non so cosa sia successo, mi sembra di vivere un incubo” (Di lunedì 20 giugno 2022) Niente da fare per Simona Quadarella nei 1500 stile libero ai Mondiali di Nuoto. Nella Duna Arena di Budapest (Ungheria) l’azzurra ha deluso le aspettative e ha chiuso in quinta posizione con una distanza abissale dalle prime posizioni (16:03.84 il suo tempo). L’oro è andato alla statunitense Katie Ledecky (15:30.15), l’argento all’altra americana Katie Grimes (15:44.89) e il bronzo all’australiana Lani Pallister (15:48.96). Intervenuta ai microfoni di Rai 2 al termine della gara, la nativa di Roma ha dichiarato: “Non so cosa sia successo sinceramente. Non ero io, ero irriconoscibile. Ho mollato sin dall’inizio, non ero io. sembra di vivere un incubo, non lo so”. La delusione è davvero tanta: “Ieri stavo benissimo, ma anche oggi durante il ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 giugno 2022) Niente da fare pernei 1500 stile libero ai Mondiali di. Nella Duna Arena di Budapest (Ungheria) l’azzurra ha deluso le aspettative e ha chiuso in quinta posizione con una distanza abissale dalle prime posizioni (16:03.84 il suo tempo). L’oro è andato alla statunitense Katie Ledecky (15:30.15), l’argento all’altra americana Katie Grimes (15:44.89) e il bronzo all’australiana Lani Pallister (15:48.96). Intervenuta ai microfoni di Rai 2 al termine della gara, la nativa di Roma ha dichiarato: “Non sosiasinceramente. Non ero io, ero irriconoscibile. Ho mollato sin dall’inizio, non ero io.diun, non lo so”. La delusione è davvero tanta: “Ieri stavo benissimo, ma anche oggi durante il ...

