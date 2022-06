Lega Serie A, Casini: “Sull’indice di liquidità non siamo stati ascoltati” (Di lunedì 20 giugno 2022) “100 giorni dall’elezione a Presidente di Lega A? L’impressione è positiva perché parliamo di un settore con straordinarie risorse e opportunità non solo economiche, ma anche culturali e sociali. La Lega di A riflette tutte le virtù e i vizi del Paese. E questo la rende interessante”. Lo ha detto Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, in una intervista alla Gazzetta dello Sport. Attuale è il tema dell’aumento dei ricavi in Lega di Serie A: “Le risorse possono aumentare sia incrementando i ricavi, sia riducendo i costi. Nel primo caso, la commercializzazione dei diritti audiovisivi all’estero va liberata da limiti legislativi che riducono le opportunità. Per esempio, vi è un termine massimo di 3 anni, mentre in altri Paesi si arriva anche a 8-9. È un tema che ... Leggi su sportface (Di lunedì 20 giugno 2022) “100 giorni dall’elezione a Presidente diA? L’impressione è positiva perché parliamo di un settore con straordinarie risorse e opportunità non solo economiche, ma anche culturali e sociali. Ladi A riflette tutte le virtù e i vizi del Paese. E questo la rende interessante”. Lo ha detto Lorenzo, presidente dellaA, in una intervista alla Gazzetta dello Sport. Attuale è il tema dell’aumento dei ricavi indiA: “Le risorse possono aumentare sia incrementando i ricavi, sia riducendo i costi. Nel primo caso, la commercializzazione dei diritti audiovisivi all’estero va liberata da limiti legislativi che riducono le opportunità. Per esempio, vi è un termine massimo di 3 anni, mentre in altri Paesi si arriva anche a 8-9. È un tema che ...

