La rivoluzione sindacale dentro Starbucks | Amazon e Apple

(Di lunedì 20 giugno 2022) AGI - La trattativa privata in luogo di quella di gruppo è sempre stata la scelta preferita dalle aziende e dalle big tech in particolare. È più semplice gestire un dipendente alla ricerca di orari di lavoro diversi, di una retribuzione più adeguata e di condizioni di lavoro migliori, piuttosto che un gruppo eterogeneo. Quando poi i gruppi dirigenti avvertono come avviata l'esigenza di un sindacato, scattano i tentativi in senso contrario: da una più o meno pressante moral suasion in poi. Ma le cose cambiano e perfinoha dovuto incassare la costituzione del suo primo sindacato. È successo nella filiale di Towson, nel Maryland, dove è stata approvata la formazione di una organizzazione interna che rappresenti i lavoratori. Non è stata una maggioranza schiacciante: dei 110 dipendenti della filiale, 65 hanno votato a favore e 33 contro. Al centro delle richieste ...

AGI - Agenzia Italia

