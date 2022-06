Il meteo in Campania: le previsioni per lunedì 20 giugno 2022 (Di lunedì 20 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiEcco le previsioni meteo in Campania per la giornata di oggi, lunedì 20 giugno: Avellino – Bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 4660m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest. Nessuna allerta meteo presente. Benevento – Bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 4654m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Ovest-Sudovest. ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 20 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiEcco leinper la giornata di oggi,20: Avellino – Bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 4660m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest. Nessuna allertapresente. Benevento – Bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 4654m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Ovest-Sudovest. ...

