Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez: l’incubo continua (Di lunedì 20 giugno 2022) Nuovo dramma per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: scopriamo insieme cos’è successo recentemente alla coppia. Purtroppo, la bellissima modella argentina e il suo compagno Ignazio Moser sono stati vittime di un nuovo furto. Nel dettaglio, come hanno raccontato i diretti interessati questa volta sono stati colpiti alla loro auto. I malviventi hanno rotto il vetro e hanno portato via parte del volante. Ignazio e Cecilia: nuovo furto (web)Non un caso isolato: infatti, negli ultimi mesi, sono stati bersagliati dai ladri che prima gli hanno rubato in casa, poi gli hanno fatto sparire lo scooter e infine hanno preso di mira la vettura. Ma andiamo a vedere i dettagli. Ignazio Moser e ... Leggi su formatonews (Di lunedì 20 giugno 2022) Nuovo dramma per: scopriamo insieme cos’è successo recentemente alla coppia. Purtroppo, la bellissima modella argentina e il suo compagnosono stati vittime di un nuovo furto. Nel dettaglio, come hanno raccontato i diretti interessati questa volta sono stati colpiti alla loro auto. I malviventi hanno rotto il vetro e hanno portato via parte del volante.: nuovo furto (web)Non un caso isolato: infatti, negli ultimi mesi, sono stati bersagliati dai ladri che prima gli hanno rubato in casa, poi gli hanno fatto sparire lo scooter e infine hanno preso di mira la vettura. Ma andiamo a vedere i dettagli.e ...

Pubblicità

glooit : Ignazio Moser e Cecilia ancora vittime dei ladri: “Ma dove c**** viviamo?” leggi su Gloo - FRANCESCOLARDIN : RT @ElioLannutti: Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, continua l'incubo dei ladri: «Ma dove ca**o viviamo?» - disagio_tv : Non solo Lorenzo Riccardi e Ignazio Moser, anche Cecilia Zagarrigo è stata vittima di furto ieri #uominiedonne - zazoomblog : Ignazio Moser ancora nel mirino dei ladri: Ma dove cao viviamo? - #Ignazio #Moser #ancora #mirino… - blogtivvu : Ladri in casa dei Vip: furti ai danni di ex di Uomini e Donne, anche Ignazio Moser vittima di malviventi… -