Giulia Lisioli, l’ex fidanzata di Blanco si sfoga: “Non riesco a perdonarlo” (Di lunedì 20 giugno 2022) Giulia Lisioli ha rilasciato un’intervita a Dipiù TV, dando sfogo ai suoi sentimenti nei confronti dell’ex fidanzato Blanco. Dopo aver scoperto il tradimento, la ragazza è andata all’ospedale per il dolore e ha confessato: “Non riesco a perdonarlo”. Giulia Lisioli, l’ex di Blanco, ammette di aver scoperto il tradimento da un video su internet Blanco e Giulia Lisioli – blogtivvuGiulia Lisioli è l’ex fidanzata di Blanco, con il quale ha trascorso molti dei momenti di successo del cantante che ha vinto il Festival di Sanremo assieme a Mahmood. Giulia ha confessato ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 20 giugno 2022)ha rilasciato un’intervita a Dipiù TV, dando sfogo ai suoi sentimenti nei confronti delfidanzato. Dopo aver scoperto il tradimento, la ragazza è andata all’ospedale per il dolore e ha confessato: “Non”.di, ammette di aver scoperto il tradimento da un video su internet– blogtivvudi, con il quale ha trascorso molti dei momenti di successo del cantante che ha vinto il Festival di Sanremo assieme a Mahmood.ha confessato ...

Pubblicità

redazionerumors : Giulia Lisioli si è finalmente tolta qualche sassolino dalla scarpa, rivelando al settimanale Di Più il tradimento… - twcekazu : appena letto l’intervisa di Giulia Lisioli l’ex di blanco e spero che a lui venga un cagotto di quelli forti - 24Trends_Italia : 9. Aldo Serena - 5mille+ 10. Giulia Lisioli - 5mille+ 11. Nick Cave - 5mille+ 12. Giorgia Venturini - 5mille+ 13. A… - infoitcultura : Giulia Lisioli, l’ex di Blanco: “Quando mi ha lasciata sono finita in ospedale per il dolore - IncontriClub : Blanco, l’ex fidanzata: “Dopo Sanremo mi ha tradita, per stare dietro a lui mi trascuravo” -