Clima, attivisti si "incollano" alle mura della Commissione Ue (Di lunedì 20 giugno 2022) attivisti per il Clima del movimento Extinction Rebellion hanno manifestato davanti alla Commissione europea per chiedere il riconoscimento da parte dell'Unione europea dell'"ecocidi", gli atti di ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 20 giugno 2022)per ildel movimento Extinction Rebellion hanno manifestato davanti allaeuropea per chiedere il riconoscimento da parte dell'Unione europea dell'"ecocidi", gli atti di ...

Pubblicità

fffitalia : Gli attivisti per il clima di #fridaysforfureitalia e @XrItaly avevano dato l’allarme #siccità già a Febbraio. Ques… - BearziCinzia66 : RT @localteamtv: Gra, nuovo blocco degli attivisti per il clima: dialogo attivista-centauro #ultimagenerazione #GRA #localteam https://t.co… - marina82854013 : RT @localteamtv: Gra, nuovo blocco degli attivisti per il clima: dialogo attivista-centauro #ultimagenerazione #GRA #localteam https://t.co… - versacrumvltor : RT @localteamtv: Gra, nuovo blocco degli attivisti per il clima: dialogo attivista-centauro #ultimagenerazione #GRA #localteam https://t.co… - x810990 : RT @localteamtv: Gra, nuovo blocco degli attivisti per il clima: dialogo attivista-centauro #ultimagenerazione #GRA #localteam https://t.co… -