Assegnazione provvisoria | quante preferenze e con quale ordine devono essere inserite

Pubblicità

PoliticaNewsNow : Scuola, Pittoni (Lega): 'Assegnazione provvisoria per docenti assunti da Gps' - mariopittoni : Assegnazione provvisoria negati agli assunti da Gps, Pittoni: “Necessario l’intervento del ministero dell’Istruzion… - AgenziaASI : Scuola: Pittoni (Lega), assegnazione provvisoria per docenti assunti da Gps - AniefTorino : Webinar Anief, formazione a cura del sindacato su assegnazione provvisoria col segretario generale Faraci - GazzettaDellaSc : Assegnazione provvisoria negati agli assunti da Gps, Pittoni: “Necessario l’intervento del ministero dell’Istruzion… -

...per presentare domanda Modulo U1 2022 Modulo U2 2022 Modulo U3 2022 Modulo U4 2022 Modulo AP1 2022 Modulo AP2 2022 Modulo AP3 2022 Modulo AP4 2022 Modulo UE - utilizzazione e...Da oggi, 20 giugno, aprono i termini per la presentazione delle domande di utilizzazione e, per il personale docente, educativo e ATA, per l'a.s. 2022/23. Per il personale docente l'area Istanze On Line per la presentazione delle domande sarà aperta dal 20 giugno ...(ASI) Roma - "Per una questione di date imposte dallo Stato, migliaia di docenti non sono ammessi all'assegnazione provvisoria che consentirebbe loro di non ritrovarsi lontani dalla famiglia. Si rende ..."Per una questione di date imposte dallo Stato, migliaia di docenti non sono ammessi all'assegnazione provvisoria che consentirebbe loro di non ritrovarsi lontani dalla famiglia. Si rende quindi neces ...