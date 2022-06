Ultime Notizie – Ucraina, Mosca: “Due milioni di persone portate in Russia” (Di domenica 19 giugno 2022) Due milioni di persone portate dall’Ucraina in Russia dall’inizio dell’invasione del 24 febbraio 2022. A riferirlo è un funzionario del Ministero della Difesa di Mosca. Le forze russe hanno portato via 307mila bambini per un totale di 1,936 milioni di persone calcola il generale Mikhail Mizintsev. Mosca sostiene di fornire aiuto nell’evacuare le persone dalle aree contese di Donetsk e Luhansk in sicurezza, ma l’Ucraina sostiene che sta impedendo alle persone di fuggire in aree non controllate dalle forze russe, in effetti, deportandole. Molti tra quelli portati in Russia hanno cercato di tornare in Ucraina attraverso Paesi terzi. FAKE ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 19 giugno 2022) Duedidall’indall’inizio dell’invasione del 24 febbraio 2022. A riferirlo è un funzionario del Ministero della Difesa di. Le forze russe hanno portato via 307mila bambini per un totale di 1,936dicalcola il generale Mikhail Mizintsev.sostiene di fornire aiuto nell’evacuare ledalle aree contese di Donetsk e Luhansk in sicurezza, ma l’sostiene che sta impedendo alledi fuggire in aree non controllate dalle forze russe, in effetti, deportandole. Molti tra quelli portati inhanno cercato di tornare inattraverso Paesi terzi. FAKE ...

