Stile mondiale | Italia | bronzo 4x100 - Sport - quotidiano net

(Di domenica 19 giugno 2022) Miressi, Ceccon, Zazzeri e Frigo: dopo Tokyo un'altra medaglia da incorniciare di Gianmario Bonzi Saranno anche i Mondiali delle assenze pesanti e numerose, ma ieri in acqua non se n'è accorto ...

Pubblicità

infoitsport : Stile mondiale: Italia, bronzo 4x100 - FIN_Piemonte : #NUOTO ?? MONDIALI: MIRESSI BRONZO MONDIALE CON LA 4X100 STILE LIBERO LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO ??????… - infoitsport : L’Italia lascia tutti di… bronzo: il Mondiale di nuoto inizia con il botto, subito una medaglia nella 4×100 stile l… - infoitsport : Miressi-Ceccon-Zazzeri-Frigo: la 4x100 stile al Mondiale mette il bronzo al collo - Fastizio81 : @GiovanniChiacc3 @Gianl1974 Se mi avessero detto un anno fa che la Russia avrebbe invaso l'Ucraina in stile WW2 non… -

... 16esimo oro iridato per Katie), un po' perché sono sbocciati nuovi campioni con tempi clamorosi, vedasi il 20enne francese Marchand primo sui 400 misti in 4'04"28, a un passo dal recorddi ......di Malraux o il recente The Moon is Down di Steinbeck sacrificano palesemente i problemi dia ... Certo oggi, all'avvicinarsi della fine di un'altra guerra, la fucilata dei proscritti ...Ai campionati paralimpici di Madeira vittoria nei 50, 100 e 200 stile libero nella categoria S5. Secondo posto insieme ai compagni di squadra nella staffetta 4X50 mista ...Nella finale dei 200 stile libero S2, nuota 5’14”62 tempo che le vale il titolo di campionessa mondiale. Il metallo più prezioso viene poi impreziosito anche dal suo nuovo primato italiano. Grida di ...