Rubò a uno schiavo l’idea | e ora il suo nome è famoso in tutto il mondo

Uno dei marchi americani più famosi del mondo è legato al nome del suo geniale inventore. Peccato però che a inventare il prodotto in questione non sia stato l'uomo il cui nome leggiamo sull'etichetta ma un suo schiavo. Stiamo parlando di un whisky e di un semisconosciuto schiavo afroamericano chiamato Nathan "Nearest" Green. Solo oggi scopriamo dopo un secolo e mezzo che il Jack Daniel's non fu creato da Jasper Newton Daniel, detto Jack, ma da un suo schiavo. Pare infatti che sia stato Nathan Green a insegnare a Daniel l'arte della distillazione del whisky, anche se non ci guadagnò un centesimo. Statua dell'imprenditore americano Jack Daniel (wikipedia) – www.curiosauro.it

