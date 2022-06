Movimento Cinque Stelle, processo a Di Maio (Di domenica 19 giugno 2022) Sull’Ucraina il Movimento Cinque Stelle rischia la scissione. Una riunione d’emergenza è prevista per la serata del 19 giugno. Il Consiglio nazionale esaminerà la linea politica da tenere sulla risoluzione di maggioranza. Molti vorrebbero lo stop dell’invio di armi italiane a Kiev. Martedì 21 giugno dovranno svolgersi le comunicazioni del premier Mario Draghi in Parlamento, alla vigilia del Consiglio europeo del 23 e 24 giugno. Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in rotta con il presidente dei pentastellati, Giuseppe Conte, si dice filoeuropeista e atlantista. E si pone di fatto contro la bozza di risoluzione del Movimento Cinque Stelle. Sulle decisioni prese dal Consiglio nazionale la base del Movimento molto probabilmente dovrà esprimersi ... Leggi su velvetmag (Di domenica 19 giugno 2022) Sull’Ucraina ilrischia la scissione. Una riunione d’emergenza è prevista per la serata del 19 giugno. Il Consiglio nazionale esaminerà la linea politica da tenere sulla risoluzione di maggioranza. Molti vorrebbero lo stop dell’invio di armi italiane a Kiev. Martedì 21 giugno dovranno svolgersi le comunicazioni del premier Mario Draghi in Parlamento, alla vigilia del Consiglio europeo del 23 e 24 giugno. Il ministro degli Esteri, Luigi Di, in rotta con il presidente dei pentastellati, Giuseppe Conte, si dice filoeuropeista e atlantista. E si pone di fatto contro la bozza di risoluzione del. Sulle decisioni prese dal Consiglio nazionale la base delmolto probabilmente dovrà esprimersi ...

Agenzia_Ansa : È convocato per stasera il Consiglio nazionale del Movimento Cinque Stelle. All'ordine del giorno la discussione su… - Mov5Stelle : ??? Leggi qui l'intervista realizzata da La Stampa a @marioturco_m5s, vicepresidente Movimento Cinque Stelle. Qui… - REstaCorporate : RT @Agenzia_Ansa: È convocato per stasera il Consiglio nazionale del Movimento Cinque Stelle. All'ordine del giorno la discussione sulla li… - MarcoBellu69 : @candidoporzus Io penso che del movimento cinque stelle proprio a differendoli porco si butti via tutto. Che non è… - GiuseppeMargio1 : RT @Valente_Alfredo: @lageloni 5 maggio 2017 Luigi Di Maio No agli F-35. No alle richieste della Nato sugli investimenti per la Difesa. ht… -