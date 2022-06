LIVE Berrettini-Krajinovic, Finale ATP Queen’s 2022 in DIRETTA: caccia ad uno storico bis dalle 14.30! (Di domenica 19 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma della sfida tra Matteo Berrettini e Filip Krajinovic – La vittoria di Filip Krajinovic contro Marin Cilic – Il nuovo ranking di Matteo Berrettini – Il montepremi guadagnato sin qui dal tennista romano – Il successo in semiFinale di Matteo Berrettini contro Botic Van de Zandschulp Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida tra Matteo Berrettini e Filip Krajinovic, valida per la Finale del torneo singolare maschile dell’ATP 500 del Queen’s 2022. Terzo incrocio tra i due giocatori: l’azzurro conduce 2-0 nei precedenti considerando la Finale ... Leggi su oasport (Di domenica 19 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma della sfida tra Matteoe Filip– La vittoria di Filipcontro Marin Cilic – Il nuovo ranking di Matteo– Il montepremi guadagnato sin qui dal tennista romano – Il successo in semidi Matteocontro Botic Van de Zandschulp Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella sfida tra Matteoe Filip, valida per ladel torneo singolare maschile dell’ATP 500 del. Terzo incrocio tra i due giocatori: l’azzurro conduce 2-0 nei precedenti considerando la...

