L'arrivo dell'auto a guida autonoma è ancora lontanissimo (Di domenica 19 giugno 2022) Le auto a guida autonoma sono una delle innovazioni più sorprendenti dell’ultimo decennio. Le varie componenti automatizzate consentiranno all’automobilista di rilassarsi e di lasciar fare tutto (o quasi) alla macchina senza il consueto stress quotidiano di traffico e code per arrivare in ufficio. E se a questo ci aggiungiamo tutta la componente legata alla casa connessa, la macchina del futuro sarà un elemento chiave del nostro rapporto con la tecnologia. Presto saremo in grado di tornare a casa sulla nostra macchina elettrica e vedere il cancello di casa che si apre appena imbocchi il vialetto, trovando il riscaldamento acceso e il caffè caldo: la macchina avviserà gli elettrodomestici di casa che ti sei messo in viaggio, aggiornandoli, passo dopo passo, sull’orario ... Leggi su gqitalia (Di domenica 19 giugno 2022) Lenoma sono unae innovazioni più sorprendenti’ultimo decennio. Le varie componentimatizzate consentiranno all’mobilista di rilassarsi e di lasciar fare tutto (o quasi) alla macchina senza il consueto stress quotidiano di traffico e code per arrivare in ufficio. E se a questo ci aggiungiamo tutta la componente legata alla casa connessa, la macchina del futuro sarà un elemento chiave del nostro rapporto con la tecnologia. Presto saremo in grado di tornare a casa sulla nostra macchina elettrica e vedere il cancello di casa che si apre appena imbocchi il vialetto, trovando il riscaldamento acceso e il caffè caldo: la macchina avviserà gli elettrodomestici di casa che ti sei messo in viaggio, aggiornandoli, passo dopo passo, sull’orario ...

Pubblicità

RobertoBurioni : Quanti bambini sono morti mediamente in USA ogni anno per una data malattia prima dell'arrivo del vaccino che l'ha… - Corriere : Oggi con il nuovo numero de «la Lettura» anche «la Lettura delle ragazze e dei ragazzi»: speciale con la cover di C… - Beatric16522218 : @gigi52335676 Già...che trascinano i loro simpatizzanti nelle fogne, là dove giustamente erano prima dell'arrivo di Berlusconi. - gianfry76 : RT @84Silvia14: LA GRANDE STIMA DELLE CALCIATRICI DEL MILAN NEI CONFRONTI DEL LORO ALLENATORE, PARTE 2358: Miriam Longo lascia un like a qu… - Chiaps71 : @noufsmith @iperboreo_ @RiccardoTrezzi Scarsità: il palazzo dell’imperatore giapponese a Tokyo è 1 (uno): scarsità.… -