Juve | news mercato | Demiral all’Atalanta | le cifre

(Di domenica 19 giugno 2022) (Adnkronos) – Lantus ufficializza la cessione di Merih, che ha riscattato il difensore turco. “ntus Football Club S.p.A. comunica che la Società Atalanta B.C. S.p.A., a seguito dell’accordo sottoscritto il 6 agosto 2021, ha esercitato il diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Merihper un corrispettivo di 20 milioni, pagabile in 4 esercizi, che potrà incrementarsi di ulteriori 2,5 milioni al raggiungimento di specifici obiettivi sportivi nel corso della durata contrattuale”, spiega il club bianconero in una nota. “L’accordo prevede, inoltre, un premio, a favore dintus, del 10% del maggiore corrispettivo derivante da eventuale futura cessione (temporanea o definitiva) ...

Demiral all'Atalanta, il comunicato ufficiale della Juve. Ecco il comunicato ufficiale pubblicato dalla società bianconera sul proprio sito: "Juventus Football Club S.p. A. comunica che la Società Atalanta B.C. S.p.A., a seguito dell'accordo sottoscritto il 6 agosto 2021, ha esercitato il diritto di opzione per l'acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Merih Demiral per un corrispettivo di 20 milioni, pagabile in 4 esercizi, che potrà incrementarsi di ulteriori 2,5 milioni al raggiungimento di specifici obiettivi sportivi nel corso della durata contrattuale"