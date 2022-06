Gp Canada, Verstappen vince e allunga in classifica. Secondo Sainz davanti a Hamilton. Rimonta di Leclerc: è quinto (Di domenica 19 giugno 2022) Max Verstappen vince il Gran Premio del Canada di Formula 1 e allunga in classifica. Il pilota olandese della Red Bull non ha lasciato scampo alla Ferrari che con Carlos Sainz non è andata oltre il Secondo gradino del podio, mentre anche Charles Leclerc è riuscito ad andare a punti, con un quinto posto, nonostante sia partito dalla 19esima posizione per aver deciso durante le qualifiche di sostituire l’intero propulsore. Terzo posto per Lewis Hamilton su Mercedes che ha preceduto di appena una posizione il compagno di scuderia George Russell. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 19 giugno 2022) Maxil Gran Premio deldi Formula 1 ein. Il pilota olandese della Red Bull non ha lasciato scampo alla Ferrari che con Carlosnon è andata oltre ilgradino del podio, mentre anche Charlesè riuscito ad andare a punti, con unposto, nonostante sia partito dalla 19esima posizione per aver deciso durante le qualifiche di sostituire l’intero propulsore. Terzo posto per Lewissu Mercedes che ha preceduto di appena una posizione il compagno di scuderia George Russell. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

