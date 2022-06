Francia: trema maggioranza, già bocciata una sottosegretaria (Di domenica 19 giugno 2022) trema la maggioranza in Francia e tutti si interrogano sul futuro del secondo mandato presidenziale di Emmanuel Macron mentre i francesi vanno alle urne oggi per il ballottaggio delle legislative, che ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 19 giugno 2022)laine tutti si interrogano sul futuro del secondo mandato presidenziale di Emmanuel Macron mentre i francesi vanno alle urne oggi per il ballottaggio delle legislative, che ...

Pubblicità

ValentinaCheye1 : RT @DaniloMapelli: Anche macron trema in Francia vince astensione! - DaniloMapelli : Anche macron trema in Francia vince astensione! - zazoomblog : Vola Melenchon la maggioranza di Macron trema: in Francia è testa a testa - #Melenchon #maggioranza #Macron - MonkeyofParis : RT @calciomercatoit: Dalla Francia: #Zidane al #Psg può cambiare gli scenari per #Pogba, la #Juventus trema (fonte: RMC Sport) #calciomerc… - Vincenzo140893 : RT @calciomercatoit: Dalla Francia: #Zidane al #Psg può cambiare gli scenari per #Pogba, la #Juventus trema (fonte: RMC Sport) #calciomerc… -