Elettra Lamborghini insultata durante un dj set | la sua epica reazione

(Di domenica 19 giugno 2022) Sul web sta girando da ore un video di. Ieri sera è stata ospite di una discoteca dove ha cantato le sue hit più famose. Ad un certo puntoha fatto bloccare la musica perché ha notato tra la folla un ragazzo la stava offendendo. Dopo la serata laha spiegato ai suoi follower l’accaduto: Questa sera ho fatto un dj set in un locale che conosco molto bene perché praticamente ci ho fatto la mia infanzia e stanotte, salgo sul palco e mi ritrovo in una situazione imbarazzante. Su TikTok sta andando questo trend stupidissimo di prendere il telefonino, andare ad un concerto e tirare dei nomi all’artista. Questa sera è capitato a me. Sentendosi offesa da questa persona,ha bloccato tutto, si è avvicinata al ragazzo incriminato e ha sbottato: C’è uno di questi ...

R.: Mi sono fatto fregare pure io, andando dritto al più tamarro tra i tormentoni, Caramello , cantano Rocco Hunt,e Lola Indigo, per il tocco esotico. Siamo sempre al villaggio ...furiosa. Lungo la serata di sabato 18 giugno, per presentare il singolo "Caramello' , la cantante ha fatto un djset in una discoteca che conosce molto bene, avendola frequentata ...La cantante perde le staffe durante un djset e si scaglia contro un ragazzo presente nel pubblico che la stava insultando ...Dal 2017, almeno in modo organico, si verifica ormai lo strano fenomeno (tutto italiano) della caccia ai tormentoni estivi nel nostro idioma, più da parte dei producers e dei musicisti forse che dei f ...