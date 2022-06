Croce Rossa, Rocca confermato alla guida di Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa (Di domenica 19 giugno 2022) Con 122 voti, Francesco Rocca ha conquistato il secondo mandato quadriennale come Presidente della Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa (IFRC). Eletto 4 anni fa ad Antalya (Turchia), primo italiano nella storia della Croce Rossa a ricoprire questo importante incarico, oggi è stato riconfermato a Ginevra, nel corso della 23a Assemblea Generale dell'IFRC, dai rappresentanti di 192 Società Nazionali di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. Attualmente Rocca è anche Presidente della Croce Rossa Italiana.“Viviamo in tempi estremamente difficili - ha commentato ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 19 giugno 2022) Con 122 voti, Francescoha conquistato il secondo mandato quadriennale come Presidente delladie Mezzaluna(IFRC). Eletto 4 anni fa ad Antalya (Turchia), primo italiano nella storia dellaa ricoprire questo importante incarico, oggi è stato ria Ginevra, nel corso della 23a Assemblea Generale dell'IFRC, dai rappresentanti di 192Nazionali die Mezzaluna. Attualmenteè anche Presidente dellaItaliana.“Viviamo in tempi estremamente difficili - ha commentato ...

