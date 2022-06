Caldo record, in Liguria primato italiano per le notti tropicali. “È allarme siccità” (Di domenica 19 giugno 2022) Le temperature minime dopo il tramonto superiori ai 23 gradi. Non piove da 40 giorni, la Regione convoca il tavolo di emergenza. Condizioni meteo estreme. Alisa: in Liguria oltre 5.800 persone a rischio Leggi su ilsecoloxix (Di domenica 19 giugno 2022) Le temperature minime dopo il tramonto superiori ai 23 gradi. Non piove da 40 giorni, la Regione convoca il tavolo di emergenza. Condizioni meteo estreme. Alisa: inoltre 5.800 persone a rischio

