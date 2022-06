Ucraina, Olena Zelenska: "Io bersaglio numero 2 dei russi" (Di sabato 18 giugno 2022) Olena Zelenska, la moglie di Volodymyr Zelensky, ha raccontato i primi tre mesi di guerra al quotidiano britannico Guardian, a partire dalla notte del 24 febbraio, quando ha sentito i primi bombardamenti. "Una sensazione surreale - ha detto - mi sentivo di vivere in una realtà parallela, e ho tenuto uno strano sorriso per tutto il giorno, per non mostrare il panico ai miei figli". La first lady non conosce esattamente quali informazioni di intelligence abbia il marito per affermare che il bersaglio numero uno dei russi è lui, e subito dopo c'è la sua famiglia. Ma sa per certo quali potrebbero essere le conseguenze per il presidente dell'Ucraina se lei finisse insieme con i suoi figli nelle mani di Mosca: "Quando vedi i loro crimini, forse sono davvero capaci di tutto", ha spiegato, ... Leggi su tg24.sky (Di sabato 18 giugno 2022), la moglie di Volodymyr Zelensky, ha raccontato i primi tre mesi di guerra al quotidiano britannico Guardian, a partire dalla notte del 24 febbraio, quando ha sentito i primi bombardamenti. "Una sensazione surreale - ha detto - mi sentivo di vivere in una realtà parallela, e ho tenuto uno strano sorriso per tutto il giorno, per non mostrare il panico ai miei figli". La first lady non conosce esattamente quali informazioni di intelligence abbia il marito per affermare che iluno deiè lui, e subito dopo c'è la sua famiglia. Ma sa per certo quali potrebbero essere le conseguenze per il presidente dell'se lei finisse insieme con i suoi figli nelle mani di Mosca: "Quando vedi i loro crimini, forse sono davvero capaci di tutto", ha spiegato, ...

