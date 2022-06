(Di sabato 18 giugno 2022) Pubblicato per la prima volta da BMG nel 1999 in formato CD, “” è il secondo album di studio del rapper e produttore napoletano Vincenzo Artigiano meglio conosciuto come. Quindici tracce con le produzioni dello stesso, 2 Phast, Papa J e Marco Messina dei 99 Posse, “” arriva dopo il successo di critica e vendite del precedente “Bambino cattivo” del 1996, che lo ha consacrato come figura di riferimento dell’Hip-Hop italiano. Se già nel 1993 aveva partecipato al primo grande successo dei 99 Posse “Curre curre guaglió”, nel 1996 è stato chiamato per collaborare allo storico album “Neffa & i Messaggeri della Dopa”. “” è un album ricco di ospiti che si intrecciano con le rime dida Meg, che all’epoca era una ...

Pubblicità

tanyasbrandshow : Speaker Cenzou, Time2Rap ristampa “Malastrada” in vinile e musicassetta -

Sky Tg24

...17 Pubblicato per la prima volta da BMG nel 1999 in formato CD, "Malastrada" è il secondo album di studio del rapper e produttore napoletano Vincenzo Artigiano meglio conosciuto come. ...All'inizio del nuovo millennio, continuano le collaborazioni tra Franco Ricciardi ed altri artisti quali Carlo Faiello, Marcello Colasurdo, Peppe Lanzetta,, Maurizio Capone e Enzo ... Speaker Cenzou, ristampa Malastrada e ci regala una playlist napoletana Dopo il successo del primo album “Bambino cattivo” pubblicato nel 1996, il rapper napoletano Speaker Cenzou pubblicava nel 1999 l’album “Malastrada“. Oggi l’etichetta Time2rap decide di ristampare lo ...Pubblicato per la prima volta da BMG nel 1999 in formato CD, “Malastrada” è il secondo album di studio del rapper e produttore napoletano Vincenzo Artigiano meglio conosciuto come Speaker Cenzou. Quin ...