Salvini contro Sboarina | divisione a Verona ' errore madornale'

(Di sabato 18 giugno 2022) - Il caso delle Comunali agita il centrodestra in vista del ballottaggio. Il leader della Lega attacca il sindaco uscente per il 'no' all'apparentamento offerto da forzista Tosi (Fi) per battere il ...

Pubblicità

CottarelliCPI : Lo spread aumenta e Salvini torna a parlare di Bruxelles che vuole svenderci e di complotto contro l'Italia. Questo… - Piu_Europa : Ancora una volta, nel mezzo di una grave crisi internazionale, Salvini espone il nostro Paese a rischi continuando… - fattoquotidiano : Referendum, dopo la débacle la Lega invoca il complotto e punta il dito contro gli alleati: 'Silenzio assordante'.… - ivanopolit : @jacopo_iacoboni ecco, la notizia che non è un democristiano mi risolleva un attimo. se poi lei mi assicura che è a… - Oriana18298450 : @borghi_claudio ma lascia perdere questo Elio Vito che sa solo sputare Elena contro Salvini -

- Il caso delle Comunali agita il centrodestra in vista del ballottaggio. Il leader della Lega attacca il sindaco uscente per il 'no' all'apparentamento offerto da forzista Tosi (Fi) per battere il ...La Meloni teme attentati: il durissimo sfogoi rossi che la massacrano ovunqueIl caso delle Comunali agita il centrodestra in vista del ballottaggio. Il leader della Lega attacca il sindaco uscente per il "no" all'apparentamento offerto da forzista Tosi (Fi) per battere il riva ...Salvini si è schierato contro la scelta di Sboarina di non fare un accordo con Tosi a Verona: "Spero che ci ripensino, il centrodestra unito vince". Caos nel centrodestra a Verona, dove domenica 26 ...