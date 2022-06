Oroscopo di Paolo Fox Domenica 19 Giugno 2022 | Vergine stanca

(Di sabato 18 giugno 2022) L’diFox per oggi,19Ariete Buona! Unache parte in maniera interessante, poi tra qualche ora anche la Luna arriverà in un punto del cielo valido, quindi possiamo dire che da qui a martedì si risolve un problema, potete avere un buon contatto o avere una situazione di maggiore privilegio, anche perché questo cielo è davvero importante, è arrivato anche il periodo per fare scelte utili, potete stare male solo se azzardate troppo o superate i vostri limiti. Pare che tutto si stia muovendo, magari con qualche lotta e tensione in più ma questo è normale nella vostra vita e ci sono sfide da accettare. Toro Torna un cielo interessante per i nati sotto il segno del Toro, che hanno dovuto affrontare anche qualche piccola ...

