Monaco | UFFICIALE l’addio di Vito Mannone | il comunicato

Leggi su calcionews24

(Di sabato 18 giugno 2022), portiere italiano, lascia ildopo due stagioni nel Principato. Contratto non rinnovato per luilascia il. Il portiere italiano, classe 1988, non ha infatti ottenuto il rinnovo di contratto dal club del Principato. IL– «L’ASvorrebbe salutare, il suo portiere italiano, il cui contratto sta per scadere dopo due anni passati con la maglia Diagonale». L'articolo proviene da Calcio News 24.